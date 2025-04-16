TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda değişiklik teklifi için toplandı. Komisyon, AK Parti milletvekillerinin imzaladığı kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi.
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu toplandı
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bazı Kanunlarda Yapılacak Değişiklik teklifi için toplandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, Sakarya milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Osmaniye milletvekili Seydi Gürsoy imzalı Bazı Kanunlarda ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasında sonra komisyon toplantısı devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika