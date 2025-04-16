Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bazı Kanunlarda Yapılacak Değişiklik teklifi için toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, Sakarya milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Osmaniye milletvekili Seydi Gürsoy imzalı Bazı Kanunlarda ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasında sonra komisyon toplantısı devam etti.