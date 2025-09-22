TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Toplantısını Yapacak
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü 12. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda çeşitli düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek. Komisyonda düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 12'nci toplantısında; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV), Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.