Haberler

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Toplantısını Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü 12. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda çeşitli düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek. Komisyonda düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 12'nci toplantısında; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV), Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Son yönettiği maçtaki kararları olay olmuştu! Deneyimli hakem düdüğü asıyor

Türk futbolu fokur fokur! Deneyimli hakem düdüğü asıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.