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TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Uzun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uzun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" başlıklı fotoğrafını seçen Uzun, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Uzun, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafı ile Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Talip Uzun, tüm fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirerek seçmekte güçlük yaşadığını fakat duygu dünyasına en yakını olanı tercih ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasını gelenekselleştirmesinin önemli olduğunu ifade eden Uzun, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Politika

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