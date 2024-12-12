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TBMM Genel Kurulunda Bakanlıkların 2025 Bütçeleri Görüşülmeye Başlandı

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TBMM Genel Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Ayrıca, birçok kurumun bütçesi de ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlıkların yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'ye Togg ile geldi.

Bütçe üzerinde ilk sözü DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu aldı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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