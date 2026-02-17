TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta elektrik kesintileri yaşandığını, iktidarın sorunları çözecek niyetinin bulunmadığını söyledi.

İrmez, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ikinci ili konumundaki Şırnak'ta işsizliğin de sorunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Sağlık personeli eksikliğinin giderilmesini isteyen İrmez, kentteki sorunlara yönelik önerilerine cevap verilmediğini ileri sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "hayvan ithalatı" hakkındaki konuşmasında, maliyetlerdeki artışlar dolayısıyla hayvancılıktan vazgeçildiğini savundu.

Hayvan ithalatının sürdürülebilir politika olmadığını belirten Gürer, "Ülke daha pahalı hayvancılık modeline doğru sürükleniyor. Hayvan ithalatı çözüm olmuyor, sorunları artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir İktisat Kongresi'nin 103. yılı" dolayısıyla yaptığı konuşmada, 17 Şubat 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nin tarihe geçtiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasını hatırlatan Çankırı, Cumhuriyet'e sahip çıkmanın sadece slogan atmakla olmayacağını vurguladı.

Selanik'te Atatürk'ün evinin restore edildiğini anımsatan Çankırı, tarihi, tarihte bırakmadıklarının altını çizdi.

İzmir İktisat Kongresi binasının yıkıldığını, üzerine otopark yapıldığını aktaran Çankırı, Cumhuriyet'in 100. yılında binanın yeniden inşa edildiğini anımsattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştiren Çankırı, İzmir'in sahipsiz olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz binaları ihya ediyoruz ama yerel yönetimler de çevresini imha ediyor. Kemeraltı'nda esnafımız her sağanakta vitrinini sudan kurtarmaya çalışıyor. Suyu tahliye edemeyen belediyecilik anlayışı İzmir'in geleceğini nasıl tayin edecek? Mesele, İzmir'i 'çantada keklik gören', İzmirlilere hizmeti reva görmeyen köhnemiş hizmet anlayışıdır. 103 yıl önce kongre binasında milli iktisat andı içenlerin tam bağımsızlık ruhunu yaşatan tek irade bizleriz. İzmir sahipsiz değildir."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İzmir'in sahipsiz olmadığını söyleyerek, AK Parti'li Çankırı'yı eleştirdi.