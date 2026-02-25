Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, şehirlerindeki önemli yatırımları ve çözüm bekleyen sorunları dile getirdi. Kırıkkale ve Uşak'taki gelişmeler ön plana çıktı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'de organize sanayi bölgelerinin geliştiğini, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında oldukça önemli yatırımların yapıldığını anlattı.

Şehirde çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu da dile getiren Öztürk, Kırıkkale'deki bazı bozuk yolların vatandaşları zor duruma soktuğunu aktardı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul'un sorunlarına değindi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'a yapılan yatırımları hatırlattı. 2006 yılında kurdukları Uşak Üniversitesi'nin bugün 14 fakültesi, 26 bin öğrencisi, 920 akademik personeli ile bölgenin parlayan yıldızı durumunda olduğunu belirten Güneş, öğrencilerin barınma sorununu çözdüklerini kaydetti.

Güneş, 1250 olan yurt kapasitesini 10 bine çıkardıklarını, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesini hizmete açtıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Adem Balta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı

Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı! Göz gözü görmüyor