TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Şeker fabrikaları", İYİ Parti'nin "Hayvancılık sektörü", DEM Parti'nin "Çocukların beslenmesi" ve CHP'nin "Sosyal medya düzenlemeleri" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, et üretiminin son 8 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, süt ve yumurta üretiminin de önceki yıllara göre azaldığını öne sürdü.

İktidarın tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Sunat, "Market rafları dolu olabilir fakat milletin cebi, mutfağı, karnı boş. Bugün yapılması gereken, ithalatta günü kurtarmak olmamalı. Üreticiyi ayağa kaldırmak önemli. Hayvancılığı stratejik sektör ilan etmek, yem maliyetlerini düşürmek, süt üreticisine hakkını vermek ve vatandaşın temel gıdaya erişimini, çocukların yeterli proteinle beslenmesini güvence altına almak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, hayvancılık sektörünün son yıllarda ağır bir kriz yaşadığını ileri sürerek, bu krizin en temel sebebinin plansızlık, yanlış ithalat politikaları ve üreticiyi korumayan fiyat uygulamaları olduğunu söyledi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, günlük ve geçici politikalar nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının katlandığını savundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İYİ Parti'nin önergesini desteklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'nin 1 milyon 496 bin ton sığır eti üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise 10'uncu sırada olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kişi başına en az kırmızı et tüketen üçüncü ülke konumunda yer aldığını ifade eden Ertuğrul, et fiyatlarının Türkiye'de çok pahalı olduğunu iddia etti.

Yem fiyatlarındaki artışın ve et ithalatı yapılmasının büyük sorun teşkil ettiğini dile getiren Ertuğrul, "Sorun üretici de değil, sorun yanlış tarım politikalarınızda. Neden et tüketemiyoruz? Çünkü durumu kurtarmak için ülkeye ithal et sokup yerli besicileri ve hayvancılığı yok etme noktasına getirdiniz." dedi.

"Hayvan sayımız artmaya devam ediyor"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa'da lider konumda olduğunu vurguladı.

Geçen yıl büyükbaş hayvan varlığının yüzde 4,3'lük artışla 17 milyon 790 bine, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 5,4'lük artışla 57 milyon 874 bine çıktığını belirten Gider, "Hayvan sayımız artmaya devam ediyor. Bu, uzun yıllardır verilen mücadeleler sonucunda hükümetimizin 2024 yılından itibaren başlattığı üretim planlaması ve rekor düzeydeki hayvancılık desteklemelerinin ilk meyveleridir." ifadelerini kullandı.

Üreticiyi korumak için tarihin en yüksek desteklerinin verildiğini anlatan Gider, "2025'te hayvancılık destek bütçesi bugüne kadarki rekor seviyede uygulandı. Muhakkak ki Et ve Süt Kurumu piyasaya aktif müdahale ediyor, mecburiyet anında yapılan ithalat da müdahalenin bir parçasıdır. Bu, üreticiye ihanet değil, tüketiciyi ve üreticiyi aynı anda koruyan sorumlu bir piyasa düzenlemesidir. Biz yerli üretimi esas alıyoruz, ithalatı sadece mecburiyet anında dengeleyici araç olarak kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, Genel Kurul'da fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.