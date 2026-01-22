En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kanun teklifinin torba şeklinde geldiğini belirterek, teklifteki maddelerin önce ayrı ayrı ilgili komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini anlattı.

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olarak belirlenmesini eleştiren Özdağ, "Yaklaşık 4,5 milyon kişi 20 bin lira maaş alacak. Bu yanlış bir kanun. Göreceksiniz ve bedelini çok ağır bir şekilde sandıkta ödeyeceksiniz. 16,5 milyon kişi size bir bedel ödetecek. Siz enflasyonu düşük gösteriyorsunuz. Kiminle gösteriyorsunuz? TÜİK ile gösteriyorsunuz. Türkiye'de artık bağımsız ve objektif bir kurum yok." diye konuştu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emekli vatandaşların insanca yaşamayı beklediğini, başka bir beklentisinin de bulunmadığını belirtti.

Türkkan, 2026 yılı için en düşük emekli aylığının önce 18 bin 896 liraya, sonra da 20 bin liraya çıkartıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"2002 yılında emekli maaşı 216 liraydı ama net asgari ücret de 163 liraydı. 2002'de emekli maaşı ile açlık sınırı birbirine yakındı ama emekli kirasını, faturasını ödüyordu, mutfağının alışverişini yapıyordu. Bugün makas emeklinin aleyhine açıldı. 2026 Ocak rakamlarıyla ortalama kira 29 bin, sizin verdiğiniz emekli maaşı 20 bin lira. Emekli maaşı bırakın karnını doyurmayı, kirasını bile ödeyemiyor."

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, teklifin, kamu otoritesinin etkinliğini artıran, idari ve mali denetim mekanizmalarını güçlendiren, stratejik alanlarda devletin kurumsal kapasitesini tahkim eden önemli ve gerekli adımları içerdiğini kaydetti.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına değinen Ersoy, "Şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı büyük Türk milleti nezdinde asla kabul edilemez bir küstahlık ve açık bir hainliktir." dedi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Suriye'deki olaylara değinerek hükümetin dış politikasını eleştirdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifini eleştirerek, "Ben sizi vicdana davet etmiyorum. Çünkü bu vicdan meselesi değil. Buradaki mesele, hak arama meselesidir. Emekliler kimseden sadaka, lütuf, bahşiş istemiyor, haklarını talep ediyorlar." dedi.

Şahsı adına konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "toplumun hafızası" diyerek tanımladığı emeklilerin, yıllarını alın teri ve fedakarlıkla geçiren, ülkesine, ailesine, geleceğine emek veren, görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunan vatandaşlar olduğunu vurguladı.

Emekli vatandaşları her zaman başlarının tacı olarak gördüklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Emeklilerimize değer vermek hepimiz için bir vefa borcudur. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Emeklilerimizin beklentilerine hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik, yeni kolaylıklar sunduk. Onları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."