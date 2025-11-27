TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Bütçesi Görüşülmeye Başlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı. CHP'li milletvekilleri, hükümetin imar uygulamalarını eleştirerek dövizleri gösterdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, hükümetin imar uygulamalarını eleştiren dövizleri gösterdi.
Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının özel bütçe, bütçe, kesin hesap, Sayıştay raporu, Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.