TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Türkiye'de 2025 nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu sunuldu.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Nisan 2025'te yaşanan zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun üyelerini kabul etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz hazırladıkları raporu Kurtulmuş'a sundu.