TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu için tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtullmuş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımını ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.