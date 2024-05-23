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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu için tebrik etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 2023-2024 sezonu şampiyonu olduğunu ve Beşiktaş camiasını tebrik ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtullmuş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımını ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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