TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaretinde, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren nihai imzanın bir an önce atılması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, işçilerin hak ettikleri mali karşılığı alması ve çalışma hayatının barış içerisinde sürmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Kurtulmuş:

"Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ'in Türkiye'de çalışma hayatının iş barışı içerisinde devam etmesinin en önemli unsurlardan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye; gelişen, büyüyen, kalkınmakta olan bir ülkedir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin bu kalkınma mücadelesinde en ağırlıklı pay da emekçi, işçi kardeşlerimizindir. Dolayısıyla işçi kardeşlerimizin Türkiye'nin kalkınmasından, gelişmesinden, refahından yeterince pay alması hepimizin ortak hedeflerinden birisi olması gerekir" diye konuştu.

Kurtulmuş, ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve siyasal istikrarın olmazsa olmaz temel unsurlarından birisinin ekmeği büyütmek ve bu ekmeği hakça paylaşmak olduğunu belirtti. TÜRK-İŞ'i ziyaretlerinde hem genel olarak Türkiye'nin meselelerini müzakere etme imkanını bulduklarını hem de iş hayatının sorunlarını görüştüklerini aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz. Bunun için temennimiz en kısa süre içerisinde, önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sağlanması ve Türk çalışma hayatına büyük bir destek olacak, büyük bir barış getirecek, işçilerimizin huzur içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmesini temin edecek bu süreci barışla, uzlaşıyla tamamlamak mümkün olsun diyorum. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde nihai anlaşma imzalanır ve Türk çalışma hayatına büyük bir katkı olur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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