TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u sosyal medyadan tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor'u, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman