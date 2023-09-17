Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangında kurtarılan mürettebatı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün Menderes ilçesinde çıkan ve 20 saatte kontrol altına alınan yangında alevlere müdahale için su aldığı Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden sağ kurtulup, yüzerek karaya ulaşan Kırgızistan uyruklu mürettebatı tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş eşlik etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Kazadan sonra kurtarılan personellerden bir tanesinin Kırgızistan asıllı bir arkadaşımız olduğunu söylemiştim. Şu an kendisi hastanede tedavi altında. Biz de kendisini ziyaret ettik. Genel durumu gayet iyi. Bilinci açık hatta kendisinin de çok da yormamak adına fazla bir şey söylemedik. Sormadık kendisine. Genel durumuyla ilgili konuştuk, kendisine moral verdik. Umarım çok kısa bir zamanda iyileşir. Diğer çalışmalar devam ediyor. Umuyorum ki bugün gün tamamlanmadan helikopterin de suyun altından çıkartılması mümkün olabilecek. Balon yöntemiyle çıkartılacak. Arkadaşlar bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Son derece de deneyimli bir ekip var. Onlar da işlemlerini, çalışmalarını tamamladıktan sonra biz artık kazanın tamamıyla alakalı, en azından durum tespitiyle ilgili bütün kısımlarını bitirebilmiş olacağız. Ben şimdiden bütün orman camiasına geçmiş olsun diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum" dedi.

KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca kendi imkanlarıyla karaya çıkan Kırgızistan uyruklu mürettebatın görüntüleri ortaya çıktı. Bornova Arama Kurtarma Derneği üyelerinin orman yangınına destek için bölgedeki çalışmaları sırasında helikopterin düştüğünü haber aldıktan sonra barajın bulunduğu yere gelip, yaralıyla karşılaştıkları öğrenildi. Bornova Arama Kurtarma Derneği üyeleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.