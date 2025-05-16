Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Adana'da Temaslarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Adana'da Temaslarda Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti ve Yedigöze Sulama Projesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek ile AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Yumaklı, program kapsamında saat 14.00'te Yedigöze Sulama Projesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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