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Tahsin Ocaklı, yatırım fonları teklifinde halkın kandırıldığını savundu

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Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yatırım fonları kanun teklifine tepki gösterdi. Ocaklı, teklifle halkın kandırıldığını iddia ederek bir milyon liraya kadar mağduriyetlerin giderileceği sözünün doğru olmadığını savundu.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Getirdiğiniz kanun teklifinde halkı kandırıyorsunuz. 'Bir milyon liraya kadar olan mağduriyetleri gidereceğiz' diyorsunuz. Doğru değil, yalan." dedi.

Ocaklı, Meclis'teki basın toplantısında, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Fon soruşturmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

Teklifle "halkın kandırıldığını" iddia eden Ocaklı, şunları söyledi:

"Kurumlar topu birbirlerine atıyor ve onları oraya atayan siyasi irade bununla ilgili hiçbir sorumluluk almıyor, olan vatandaşa oluyor. Getirdiğiniz kanun teklifinde halkı kandırıyorsunuz. 'Bir milyon liraya kadar olan mağduriyetleri gidereceğiz' diyorsunuz. Doğru değil, yalan. Çünkü yapabilecekleri şey pişmanlık nedeniyle TMSF üzerinden açılan hesaba, para iadesi yapılan miktar kadar bir paylaşım ile yani o dedikleri bedelin sadece yüzde 15-20'sini ödeyerek, geriye kalanların yıllara sari sarkmasını sağlayacak biçimde bir kanun teklifi getirdiler."

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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