Suudi Arabistan, Turizm Bölgelerinde Alkol Yasağını Kaldırmayacak
Suudi Arabistan, turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı ve ülkede 73 yıldır devam eden alkol yasaklarının sürmeye devam edeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan, turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialarını yalanladı.
Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Suudi Arabistan'ın turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialara Suudi yetkililerden açıklama geldi. Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili ülkede 73 yıldır uygulanan alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddiaları reddetti.
Haberlerde 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'ın kontrollü bir şekilde alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti. Alkol, 1952 yılında ülkede tamamaen yasaklanmıştı. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika