Haberler

Suriyeli bakanlar ve istihbarat yetkilileri, Putin ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile askeri, siyasi ve ekonomik iş birliği konularını görüştü. Ayrıca, Suriye'nin yeniden imar süreci ve ekonomik yatırımları ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililerin yer aldığı heyet, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililer, Rus yetkililerle görüşmek üzere dün başkent Moskova'ya geldi. Suriyeli heyet temasları kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, savunma sanayilerinde stratejik iş birliğine odaklanmak üzere askeri, siyasi ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi ele alındı. Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre Dışişleri Bakanı Şeybani ile Savunma Bakanı Ebu Kasra, Suriye ordusunun savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla askeri iş birliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı; bu kapsamda teçhizatın modernizasyonu ve uzmanlık transferi de görüşüldü. Toplantıda ayrıca, daha yakın siyasi eşgüdüm ihtiyacı ile Suriye'de yeniden imar ve altyapı projelerinde iş birliği dahil olmak üzere ekonomik ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi de ele alındı.

Şeybani, Lavrov ile bir araya geldi

Esad Hasan Şeybani, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir araya geldi. Şeybani görüşmede, Suriye'de yeniden imar sürecinin tamamen ulusal iradeyle sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizde yeniden imar çalışmalarını yürütürken tüm taraflarla dengeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Şeybani ayrıca, Suriye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla ülke içine yatırım çekmeye yönelik çabaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Lavrov, görüşmede çeşitli başlıkların ele alındığını belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı