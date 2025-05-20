Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya...

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 'AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya...
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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