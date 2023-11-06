Suluova Belediyesi İsrail Ürünlerinin Satışını Yasakladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediyeye ait tüm sosyal tesislerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladıklarını duyurdu. Üçok, Filistinli mazlumların yanında olduklarını belirterek, İsrail'e ait tüm ürünlerin satışının yasaklandığını açıkladı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediyeye ait tüm sosyal tesislerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladıklarını bildirdi.

Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli mazlumların yanlarında olduklarını ve bu insanlık sucuna duyarsız kalmadıkları belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünlerin satışı yasaklanmıştır. İlçemiz genelindeki belediyemize ait park, bahçe, kafe ve restoran gibi sosyal tesislerde Filistin halkına yönelik çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden tarihin en büyük soykırım ve de katliamını yapan İsrail'e ait tüm ürünlerin satışını yasakladık. Belediyenin başlattığı bu anlamlı boykot kararına ilçe esnaf ve halkının da destek vereceğine inanıyorum."