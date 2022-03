Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Ukrayna ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yoluyla katıldığını anımsatarak, ittifak olarak atılabilecek müşterek adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin meseleye yaklaşımının ne kadar kıymetli ve isabetli olduğunun gün geçtikçe ortaya çıktığını belirten Erdoğan, her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumunun tüm dünyada takdir topladığını, ancak bunun içerideki muhalefet tarafından anlaşılmadığını ifade etti. Erdoğan, telefon görüşmesi yaptığı hemen her liderin Türkiye'nin kararlı, dürüst, bölgesel barışı, istikrarı önceleyen tavrından sitayişle bahsettiğini dile getirdi.

Diplomasi trafiğini, 11-13 Mart tarihlerinde 2. Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdüreceklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Ukrayna ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz. Diplomatik arenada tüm adımları atarken krizin hem vatandaşlarımız hem de Ukrayna halkı açısından yol açtığı sıkıntıları göz ardı etmiyoruz. Bugüne kadar toplam 13 bin vatandaşımızın tahliyesini veya sınırdan geçişini temin ettik. Ayrıca Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Azerbaycan Türkü, Özbek, Türkmen kardeşlerimiz ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olduk.

Bu çerçevede ülkemize giriş yapan yabancı sayısı 20 bine yaklaştı. Türk Kızılayı ve AFAD vasıtasıyla bugüne kadar Ukrayna'ya 23 tır yardım malzemesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde bu rakam 39 tıra çıkacak. Ayrıca UMKE gibi kuruluşlarımız vasıtasıyla da yerlerinden edilmiş kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanında mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Polonya ve Moldova gibi ülkelere de gereken yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Ülkemizin yüz akı sivil toplum kuruluşlarımız da her türlü riski göze alarak insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz Ukrayna'da bir an önce çatışmaların durması, barışın sağlanması, istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Türkiye olarak bu doğrultuda her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz."

"Yarınların nice güzel müjdelerle bizi beklediğine yürekten inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin özellikle son 10 yılda kriz yönetimi becerisini, sorunları çözerken fırsatları değerlendirme kabiliyetini fevkalade geliştirdiğini belirtti.

Terörle mücadele ederken, sınırları korurken, bölgesel ve küresel güçlere karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunurken, siyasi ve diplomatik kuşatma teşebbüslerini kırarken, ekonomiyi çökertme girişimlerini boşa çıkartırken, hep bu anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne mücadeleden vazgeçtik ne yatırımları durdurduk ne hizmetlerde gerilemeye yol açtık ne hak ve özgürlük alanlarında daralmaya meydan verdik. Salgın döneminde bu hakikati çok daha çarpıcı ve somut bir şekilde gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Şimdi tüm dünyanın dikkati ülkemizin kuzeyindeki krize çevrilmişken, aynı şekilde biz kendi hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Özellikle ekonomide yaşanan dalgalanmaların günlük hayatımızda yol açtığı sonuçların geçici olduğuna, yarınların nice güzel müjdelerle bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Sadece buna inanmakla kalmıyor, gereken her türlü hazırlığı yapıyor, her türlü adımı atıyoruz. Milletimden sabırlı olmalarını, soğukkanlı davranmalarını, sağduyuyu elden bırakmamalarını, bize güvenmeye devam etmelerini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, pazar günü ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i misafir edeceklerini vurguladı.

2. Antalya Diplomasi Forumu'nda da birçok ülke temsilcisi ile görüşmeler gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, konuşmasını İnşirah Suresi ve Türkçe mealini okuyarak tamamladı.

