Haberler

Sivas'ta Sahte Belge ile Mücadele Stratejisi Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, sahte belge ile mücadelenin stratejileri ve KURGAN Sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Vergi Denetim Kurulu, Sivas Defterdarlığı ve Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle "Sahte Belge ile Mücadele Stratejisi ve KURGAN Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Mehmet Hakan Dursun, Sivas Defterdarı Murat Aydın ve Sivas SMMMO Başkanı Metin Boyraz'ın yanı sıra STSO üyeleri ile çok sayıda serbest muhasebeci mali müşavir toplantıda yer aldı.

Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, vergi süreçlerinin şeffaf, düzenli ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin hem işletmeler hem de ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, "Üyelerimizin vergi mevzuatı ve dijital denetim süreçleri konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu tür programlar, işletmelerimizin doğru adımlarla ilerlemesine ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor. STSO olarak bu bilgilendirici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı ve Daire Başkanı Mehmet Hakan Dursun tarafından sahte belge ile mücadelede izlenen yeni stratejiler, denetimlerde kullanılan KURGAN Sistemi'nin işleyişi ve mükelleflerin dikkat etmesi gereken kritik noktalar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümle sona erdi. İşletmelerin sahte belge risklerinden korunması için alınması gereken tedbirler ve uygulanacak denetim mekanizmaları detaylı şekilde ele alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.