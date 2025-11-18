Sivas'ta Sahte Belge ile Mücadele Stratejisi Toplantısı Düzenlendi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Vergi Denetim Kurulu, Sivas Defterdarlığı ve Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle "Sahte Belge ile Mücadele Stratejisi ve KURGAN Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Mehmet Hakan Dursun, Sivas Defterdarı Murat Aydın ve Sivas SMMMO Başkanı Metin Boyraz'ın yanı sıra STSO üyeleri ile çok sayıda serbest muhasebeci mali müşavir toplantıda yer aldı.

Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, vergi süreçlerinin şeffaf, düzenli ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin hem işletmeler hem de ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, "Üyelerimizin vergi mevzuatı ve dijital denetim süreçleri konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu tür programlar, işletmelerimizin doğru adımlarla ilerlemesine ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor. STSO olarak bu bilgilendirici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı ve Daire Başkanı Mehmet Hakan Dursun tarafından sahte belge ile mücadelede izlenen yeni stratejiler, denetimlerde kullanılan KURGAN Sistemi'nin işleyişi ve mükelleflerin dikkat etmesi gereken kritik noktalar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümle sona erdi. İşletmelerin sahte belge risklerinden korunması için alınması gereken tedbirler ve uygulanacak denetim mekanizmaları detaylı şekilde ele alındı. - SİVAS