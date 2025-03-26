Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Önemli Görüşmeler

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Brüksel'de Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecine ilişkin olarak gerçekleştirilen toplantının ardından " Sırbistan'ın geleceği AB'dedir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Von der Leyen, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bugün AB Komisyonu Başkanı Antonio Costa ile birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu ülkenin özellikle medya özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele ve seçim reformu konularında kararlı adımlar atarak AB reformlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Sırbistan'ın geleceği AB'dedir" dedi.

Vucic: "Yıl sonuna kadar 2. ve 3. fasılların açılmasını bekliyorum"

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Brüksel'deki görüşmenin ana konusunun Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreci olduğunu söyledi.

Görüşmede bölgedeki durum, ekonomik koşullar ve Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinde atması gereken adımların da konuşulduğunu vurgulayan Vucic, "Yıl sonuna kadar 2. ve 3. fasılların açılmasını bekliyorum" dedi.

Sırbistan'a AB'den yapılacak yeni yatırımların da gündeme geldiğini ifade eden Vucic, önümüzdeki dönemdeki yatırımların savunma sanayi alanını da içereceğini belirtti.

Vucic, "Sırbistan'ın stratejik rotası ve Avrupa yoluna ne kadar bağlı olduğu hakkında konuştuk. Sırbistan'ın bu stratejik rotaya kesinlikle bağlı olduğunu söyledim. Ülkedeki durum hakkında da konuştuk ve çok yakında ya yeni bir hükümet kurulması ya da seçime gidilmesi kararı alınacağını belirttim" dedi.

Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreci, bu ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek vermiyor oluşu nedeniyle uzun süreli bir duraklama döneminde bulunuyordu.

Protestoculara karşı akustik silah kullanıldığı iddialarını reddetti

Vucic, Von der Leyen ve Costa ile görüşmesinde Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sırasında akustik ses silahı kullanıldığı iddialarını da reddetti.

Vucic, "Herhangi bir ses silahı kullanılmadığını ve bunu her şekilde kanıtlamaya hazır olduğumuzu söyledim. Diğer taraftan bunun kullanımı Avrupa'nın hiçbir yerinde yasak değil" dedi.

Sırbistan'da 15 Mart günü başkent Belgrad'da gerçekleştirilen ve ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerinden biri olarak nitelendirilen gösteri sırasında, göstericilere karşı kullanımı yasa dışı olan bir ses silahı kullanıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Olaya ilişkin görüntülerde gösterici kalabalığının ses silahı kullanıldığı iddia edilen anda kitlesel olarak panik halinde yol kenarlarına kaçıştıkları görülmüştü. - BRÜKSEL