Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mahalle Muhtarlarına Teşekkür Etti

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, bu zamana kadar yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Yerel yönetimde kapı kapı her bir ferdin ve mahalle kültürünün önemini bilen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sık sık Mahalle Toplantıları ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Ercan, mahalle muhtarları ve aileleriyle buluşarak ilçenin sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

Muhtarlar ile buluşmasında konuşan Ercan, "Mahalle ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan kıymetli muhtarlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlere de vurgu yapan Ercan, yeni dönemde Sincan için el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde ilçeyi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha da kalkındırmanın sözünü verdi. - ANKARA