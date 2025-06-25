Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomik İş Birlikleri İçin Ankara'da

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomik İş Birlikleri İçin Ankara'da
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelerek, bölgesel kalkınma ve ekonomik yapının güçlendirilmesi konularını görüşmek üzere iş dünyasının beklentilerini masaya yatırdı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

Ziyarette, bölgesel kalkınma, ekonomik yapının güçlendirilmesi ve iş dünyasının beklentileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri ve yatırım fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Güven Kuzu, nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Efkan Ala'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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