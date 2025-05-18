SGK, 95 İlacı Geri Ödeme Listesine Aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda SGK düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan paylaşımında, "5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi, 5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 88'i yerli üretim olan 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA