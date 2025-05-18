SGK, 95 İlacı Geri Ödeme Listesine Aldı

SGK, 95 İlacı Geri Ödeme Listesine Aldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 88'i yerli üretim olmak üzere toplam 95 ilacın SGK'nın geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. Bu ilaçlar arasında kanser, diyabet, astım gibi tedavilerde kullanılanlar bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda SGK düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan paylaşımında, "5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi, 5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 88'i yerli üretim olan 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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