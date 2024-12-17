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Selçuk Özdağ'dan bakanlara sert tepki: AYM özgür çalışsaydı akıbetiniz müebbet hapis olurdu

Selçuk Özdağ'dan bakanlara sert tepki: AYM özgür çalışsaydı akıbetiniz müebbet hapis olurdu
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TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, Saadet-Gelecek Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ, soru önergelerine yanıt vermeyen bakanlara sert tepki gösterdi. Özdağ, Anayasa'yı ihlal edenlerin müebbet hapis cezası alması gerektiğini belirtti. 'Varlık fonu neden denetimden azade?' ve 'Beyin göçünü neden durduramadınız?' gibi sorular yönelten Özdağ, ayrıca savunma sanayisinde yapılan suistimallerin tartışılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam ediyor. Genel Kurul'da partisi adına söz alan Saadet-Gelecek Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ, soru önergelerine yanıt vermeyen bakanlara sert tepki gösterdi.

"AYM ÖZGÜR ÇALIŞSAYDI S ORU ÖNERGELERİMİZE CEVAP VERMEYENLERİN AKIBETİ MÜEBBET HAPİS OLURDU"

Özdağ, "Soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Bunun karşılığı müebbet hapistir. Eğer Türkiye'de bir Anayasa Mahkemesi (AYM) özgür çalışmış olsaydı bu makamların soru önergelerimize cevap vermeyenlerin akıbeti müebbet hapis olurdu." ifadelerini kullandı.

"GELİN ÖNCE MEVCUT ANAYASA'YA UYUN"

Özdağ'ın, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Niye Anayasa'ya uymuyorsunuz? Bir de kendinizle tezat haline düşüp 'yeni bir anayasa yapacağız' diyorsunuz. Gelin önce mevcut anayasaya uyun, soru önergelerimize cevap verin. Varlık fonu neden denetimden azade? Savunma sanayisinin güçlü olmasını elbette isteriz peki bu beyin göçünü neden durduramadınız? Niye gelsinler Amerika'dan, Kanada'dan. Enflasyonun yüzde 65-70 olduğu bir ülkeye mi gelecek? Bosna Hersek'in parasından bile iki kat düşük olan ülkeye mi gelecekler?

"ANAYASA'YI İHLAL EDENLER ANAYASA YAPAMAZLAR"

Soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Bunun karşılığı müebbet hapistir. Eğer Türkiye'de bir Anayasa Mahkemesi özgür çalışmış olsaydı bu makamların soru önergelerimize cevap vermeyenlerin akıbeti müebbet hapis olurdu. Anayasa'yı ihlal edenler anayasa yapamazlar. Savunma sanayisinde yapılan suistimallerin tartışılmasını istemiyorlar. Mesela Altay tankı ihalesini niçin 49,9'la yabancı olan bir şirkete verdiğinizi izah edemediniz. Bu şirket ihaleyi aldıktan sonra cumhurbaşkanı kararnamesi ile 1,4 milyar TL'yi bulan muazzam teşviklerin de neden verildiği muammadır. Tüm bunların sonucunda Altay tankı nerede? Cevabı biz biliyoruz; sıfır. Öyle bir propoganda yapılıyor ki milletimiz 5'inci nesil savaş uçağı üretiyoruz sanıyor. "

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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