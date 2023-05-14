Seçim gününde anneler unutulmadı

Edirne'de 14 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen birçok vatandaş çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de 14 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen birçok vatandaş çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerinde oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra soluğu çiçekçilerde aldı. En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmenin sevincini yaşadılar.

Anneler gününde annelerine çiçek almaya gelen 9 yaşındaki Nehir Karatavanoğlu, "Bugün anneler günü olduğu için anneme hediye almaya geldim. Annem de dışarıda ona hediyesini vereceğim. Çok mutlu oldum" dedi.

İki kız çocuğu annesi Türkan Karavanoğlu, "İki kızım var, bugün dolayısıyla ben de sizin vesilenizle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ülkemiz içinde şey çok daha güzel olur inşallah" ifadelerini kullandı. - EDİRNE