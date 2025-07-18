Schengen Vizesi Süreçlerinde Yeni Kolaylık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir. AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde gerekliliğini her fırsatta dile getirdiğimiz bu gelişme, özellikle ihracatçılarımız ve iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini daha etkin ve hızlı yürütebilmeleri açısından da önemli bir kazanımdır. Kararın hem milletimize hem de uluslararası ticaret faaliyeti gösteren girişimcilerimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - ANKARA