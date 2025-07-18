Schengen Vizesi Süreçlerinde Yeni Kolaylık

Schengen Vizesi Süreçlerinde Yeni Kolaylık
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun aldığı yeni karar sayesinde Türk vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen kolaylıkların hayata geçtiğini duyurdu. Bu gelişmenin ihracatçılar ve iş insanları için ticari faaliyetleri hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir. AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde gerekliliğini her fırsatta dile getirdiğimiz bu gelişme, özellikle ihracatçılarımız ve iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini daha etkin ve hızlı yürütebilmeleri açısından da önemli bir kazanımdır. Kararın hem milletimize hem de uluslararası ticaret faaliyeti gösteren girişimcilerimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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