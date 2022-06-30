Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu (2) SAYIŞTAY ÜYELERİNİN İSİMLERİ RESMİ GAZETE'DETBMM Genel Kurul Kurulu'nda yapılan oylamayla seçilen Sayıştay üyelerinin isimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. SAYIŞTAY ÜYELERİNİN İSİMLERİ RESMİ GAZETE'DE TBMM Genel Kurul Kurulu'nda yapılan oylamayla seçilen Sayıştay üyelerinin isimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genel Kurul'da yapılan seçimle belirlenen; Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce, Resmi Gazete'de yayımlanan 1327 numaralı karar ile göreve başladı. Umutcan ÖREN/ANKARA, - Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika Sayıştay Politika Haberler

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