Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar'dan Çiftçilere Destek Sözü

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, sulama bedellerinin yüksekliğini eleştirerek, çiftçilerin yanında olacaklarını ve sulama birliklerinin etkisinin azaltılacağını vurguladı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da sulama bedellerinin yüksek olmasını eleştirerek, "Büyük zorluklarla üretim yapan çiftçilerin yanında olacağız. Çiftçilerin kaderini, sulama birliklerinin eline bırakmayacağız." dedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçen hafta çiftçilerle toplantı yaptıklarını, toplantıda suyun mazottan daha pahalı olduğunun dile getirildiğini söyledi.

Pamuk için belirlenen sulama bedelinin Suruç'ta 2 bin 900 lira, Adana'da 850 lira olduğunu belirten Şenyaşar, bu durumu eleştirdi.

Şenyaşar, Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuya ilişkin soru önergesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını söyleyerek, "Büyük zorluklarla üretim yapan çiftçilerin yanında olacağız. Çiftçilerin kaderini, sulama birliklerinin eline bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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