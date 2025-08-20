Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Bayburt'ta Ziyarette Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt Valiliği önünde karşılanan Bakan Kacır, çocuklarla bir araya gelerek, esnafları ziyaret etti.

Bakan Kacır, valilik binası önünde il protokolü tarafından karşılandı. Çocukların çiçek sunumuyla karşılanan Bakan Kacır, çocuklarla fotoğraf çektirip, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Ardından valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kacır daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarla iş yerlerinde bir araya geldi. Esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Kacır, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Valilik makamında vali ve il protokolüyle basına kapalı görüşme gerçekleştiren Kacır'ın programı, AK Parti ve MHP Bayburt İl Başkanlıkları ziyaretleriyle devam edecek. Bakan Kacır, 15.50'de Dede Korkut Şehir Müzesi'nde yapılacak KUDAKA ile DOKAP projelerinin açılış ve imza törenine katıldıktan sonra Bayburt programını tamamlayacak. - BAYBURT