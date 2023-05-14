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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse oy kullandı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse oy kullandı

Politika Haberleri

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde Ünsal Tülbençi Ortaokulu'na giderek oyunu kullandı. Köse, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Sabah saatlerinde oyunu kullanan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ülkemizin geleceği için sandığa gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde Ünsal Tülbençi Ortaokulu'na giderek oyunu kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'de yeni bir milat olacağını kaydeden Başkan Köse, şunları söyledi:

"Bugüne kadarki süreçte huzur kenti Safranbolu'muzda centilmence bir seçim yarışı, seçim ortamı oldu. Adaylar, liderler anlattılar vatandaşımızdan oy istediler. Bizler de ilçemizde bütün teşkilatlarımızla birlikte kırıcı olmadan, elimizden geldiği kadar birleştirici bir şekilde süreci tamamladık. Ülkemizin geleceği için sandığa gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur."

Anneler Günü'nü de kutlayan Köse, "Başta şehitlerimizin, şehit annelerinin, annemin, anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Politika

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