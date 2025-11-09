Saadet Partisi, Türkiye Kalkınma Planı ile 528 Milyar Dolarlık Artış Hedefliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi iktidarında Türkiye Kalkınma Planı'nı hayata geçirdiğimizde tam 528 milyar dolar gayri safi milli hasılamızda artış olacak." dedi.

Arıkan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde, çay üreticisine daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz iktidara geldiğimizde Allah'ın izniyle 1 kilogram çay bedeli 60 lira olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Türkiye Kalkınma Planı'nı açıkladıklarını vurgulayan Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim iktidarımızda kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye inşa edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında yatırımlarımızı hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan gençler, doğduğu yerde doyacaklar. Doğduğu yerde işlerini bulabilecekler. Rize'de yaşayan bir genç üniversiteyi bitirdiğinde, Rize'de iş bulamadığı için İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya, İzmir'e göç etmek zorunda kalmayacak inşallah."

Türkiye'nin maden kaynakları, enerji koridorları ve verimli ovaları olduğuna işaret eden Arıkan, bu kaynakları en verimli şekilde kullanacaklarını aktardı.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kalkınma Planı'nı hayata geçirdiğimizde tam 528 milyar dolar gayri safi milli hasılamızda artış olacak inşallah. Yine 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayarak, Türkiye'de işsizlik problemini kendiliğinden ortadan kaldıracağız. Biz, AK Parti'nin iktidarını değiştirmeye değil, sistemi değiştirmeye talibiz. Bozuk olan sistemi değiştirip, adil bir düzen, adil bir dünya kurmaya talibiz inşallah. Büyük bir gururla söylüyorum, Türkiye'nin en büyük, en kıymetli teşkilatı Saadet Partisi teşkilatıdır."

Kongrede, mevcut başkan Muhammet Kaçar yeniden başkanlığa seçildi.