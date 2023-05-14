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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Politika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından; 'Peygamber Efendimiz(sav) tarafından; 'ayaklarının altı cennet' olarak tarif edilen, şefkat ve merhamet abideleri kıymetli annelerimizin günü kutlu olsun. Annelerimizin hayır dualarıyla bugün, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir sonuç elde edeceğimize yürekten inanıyorum' mesajını yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından; "Peygamber Efendimiz(sav) tarafından; 'ayaklarının altı cennet' olarak tarif edilen, şefkat ve merhamet abideleri kıymetli annelerimizin günü kutlu olsun. Annelerimizin hayır dualarıyla bugün, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir sonuç elde edeceğimize yürekten inanıyorum" mesajını yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Peygamber Efendimiz(sav) tarafından; 'ayaklarının altı cennet' olarak tarif edilen, şefkat ve merhamet abideleri kıymetli annelerimizin günü kutlu olsun. Annelerimizin hayır dualarıyla bugün, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir sonuç elde edeceğimize yürekten inanıyorum.

Kaynak: ANKA / Politika

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