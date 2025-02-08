Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan İzmir'de Esnafları ve Gençleri Ziyaret Etti

Partisinin İzmir il kongresine katılmak üzere İzmir'e gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de esnafları ziyaret edip kadın üyeleri ve gençlerle bir araya geldi. Arıkan, "Türkiye'nin geleceği için gençlerin daha fazla söz hakkına sahip olması gerekiyor" dedi.

İlk olarak SP İzmir İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Arıkan, kadınların toplumdaki rolüne ve Saadet Partisi olarak sundukları çözümlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin çalışmalarına dair bilgiler alarak, teşkilatın toplumun her kesimiyle daha yakın ilişkiler kurarak güçlü bir bağ oluşturması gerektiğini ifade etti.

Kadınların Türk siyasetindeki yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak Saadet Partisi'nin teşkilat çalışmalarında da kadınların çok kıymetli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Arıkan, "Kadınlarımızın siyaset üzerindeki etkisi ve katkısı her geçen gün artıyor. Saadet Partisi olarak, kadınlarımızın sesinin daha güçlü çıkması ve toplumdaki rolünü daha da pekiştirmesi adına çalışmalarımıza büyük bir önem veriyoruz." dedi.

Kadın Kolları buluşmasının ardından İzmir Kemeraltı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Arıkan, yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin çözüm önerileri sundu. Esnafın zor zamanlar geçirdiğine dikkat çeken Arıkan, "Ekonomik sıkıntıların en ağır yükünü esnafımız taşıyor. Bizim hedefimiz, halkın refahını artırmak ve ekonomik sorunları çözmektir. Hiçbir esnafımızın siftah yapmadan dükkanını kapatmayacağı, toplumun her kesiminin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye kurmayı amaçlıyoruz. Bunu da inşallah esnafımızın, vatandaşlarımızın destekleriyle sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretinin ardından gençlerle bir araya gelen Arıkan, yaşadıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirterek "Türkiye'nin geleceği için gençlerin daha fazla söz hakkına sahip olması gerekiyor. Gençlerin eğitim, istihdam ve geleceğe dair kaygıları olduğunu biliyoruz. Gençlerimiz ülkemizin yarınının liderleri. Onların hayallerine engel olmamak, onları desteklemek bizim en büyük sorumluluğumuz. Hiçbir gencimizin ülkesini terk etmek zorunda kalmadığı yarınları oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Toplumun her kesimiyle alakalı olduğu gibi yine gençlerimizin sorunlarını da çözüme kavuşturacak irade ve kadro Saadet Partisi'nde var" dedi. - İZMİR