Bakan Uraloğlu: 'Rize-Artvin Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet vererek, Rize ve Artvin'in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırladı" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet vererek, Rize ve Artvin'in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırladı. Havalimanımız, çay bardağı temalı hava trafik kontrol kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir. Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet vererek, Rize ve Artvin'in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırladı. 2026 yılının ilk 4 ayında ise Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 392 bin 466'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 bin 810'a ulaştı"

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda son yıllarda uçuşların giderek arttığını vurgulayarak, "2026 yılının Ocak-Nisan döneminde havalimanımızda gerçekleşen toplam uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 bin 810'a ulaştı. Son 4 yılda ise 29 bini aşkın uçuşu başarıyla yönettik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı