Putin ve Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu ele aldı. Aliyev, Rus Barış Gücü mensuplarının ölümü için özür diledi ve sorumluların hesap vereceğini vurguladı. Liderler, Karabağ'da çatışmaların tamamen durdurulması ve insani sorunların çözümü için adımlar atmaya karar verdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlham Aliyev, 20 Eylül'de Karabağ'da Rus Barış Gücü (RPC) mensuplarının trajik ölümünün ardından özür ve en derin taziyelerini sundu. Olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını ve tüm sorumluların hesap vereceğini vurguladı. İki ülkenin Başsavcılıkları konuyla ilgili olarak yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca hayatını kaybeden subayların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Her iki taraf da Karabağ'da çatışmaların tamamen durdurulması konusunda Rus barış gücü askerlerinin yardımıyla varılan anlaşmaların istikrarlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Başkanlar bölgede durumun istikrara kavuşturulması ve insani sorunların aşılmasına yönelik öncelikli adımları ele aldılar. Vladimir Putin Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı. Azerbaycan bu konularda Rus barış gücü askerleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti.

Liderler, 2020-2022 üst düzey üçlü anlaşmalar çerçevesinde, özellikle ulaşım bağlantılarının açılması, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşması hazırlanması konularında görüşmeleri yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldılar."