Putin'den Kazakistan'a üç günlük resmi ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine 27-29 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek. Ziyarette stratejik ortaklık, AEB toplantıları ve Avrasya Ekonomik Forumu ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan yolculuğuna hazırlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Putin, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine 27-29 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Putin, Tokayev ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Kazakistan ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin mevcut durumu ile geleceğinin ele alınması bekleniyor.

Rus lider ayrıca, 28 Mayıs'ta Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin liderleriyle birlikte Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrasya Ekonomik Forumu'na katılacak. Rus lider ayrıca, 29 Mayıs gerçekleştirilecek Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına da iştirak edecek. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
