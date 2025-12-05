Putin, Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından resmi törenle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye dün akşam saatlerinde ulaştı. Resmi temaslarına bugün başlayan Rus lider, atlı muhafızların eşliğinde top atışlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalındığı törenin ardından Putin, Mahatma Gandhi Anıtını ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Putin daha sonra Haydarabad Sarayı'nda Modi ile bir araya geldi.

"25 yıl önce, Hindistan'ı ilk kez ziyaret ettiniz ve stratejik ortaklığımızın temellerini attınız"

Görüşmede Putin'i ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Modi, dünden bu yana Rus heyetin Hindistanlı mevkidaşlarıyla çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin başarıyla sona ermesini ve anlaşmalarla sonuçlanmasını beklediğini kaydeden Modi, "Sayın Başkan ziyaretiniz gerçekten tarihi bir öneme sahip. Tam 25 yıl önce, Rusya Devlet Başkanı olarak Hindistan'ı ilk kez ziyaret ettiniz ve stratejik ortaklığımızın temellerini attınız. Bu, aynı zamanda benim için de önemli bir olay, birbirimizi 25 yıldır tanıyoruz" dedi. Düzenli olarak Ukrayna konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını kaydeden Hindistan Başbakanı Modi, "Siz, gerçek bir dost olarak bu alandaki gelişmelerden beni haberdar ediyorsunuz. Bu, ülkelerimiz arasındaki derin güveni göstermektedir. Bu, ilişkilerimizin gücü, gerçek gücüdür. Dünyanın birçok değişim geçirdiğini görüyoruz. Ancak barışın hızla tesis edilmesini tutarlı bir şekilde destekliyoruz ve bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz. Hepimiz barışın tesisine ulaşmak için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede çeşitli konuların ele alınacağını kaydeden Modi, "Toplantımızın ekonomik iş birliğimize yeni bir ivme kazandırmasını diliyoruz" dedi.

"Ukrayna'da yaşananları ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulduk"

Putin ise, "Ukrayna'da yaşananlar, bu krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için ABD dahil diğer birçok ortakla birlikte yaptıklarımız hakkında ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulduk. Bu durumu çözmek için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim" diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin çok derin bir tarihi karaktere sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Geçtiğimiz yıllarda, ilişkilerimizi geliştirme konusunda çok şey başardık. Ülkelerimiz ve ekonomilerimiz geliştikçe, iş birliği fırsatlarımız da genişliyor. Havacılık, uzay, geniş anlamda yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarında geliştirme ve işbirliği ile ilgili yeni alanlar geliştiriyoruz. Askeri-teknik iş birliği alanında çok güvene dayalı bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ