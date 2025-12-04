Putin, Hindistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Hindistan'da geldi. Putin başkent Yeni Delhi'deki Palam Havalimanında kırmızı halıda Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. İki lider, araca binerek havalimanından ayrıldı.

Gündemdeki konular

Putin, 2021 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk ziyarette öncelikli olarak ticaret, yatırım, ekonomi ve savunma konuları üzerinde görüşmelerde bulunacak. Savunma ve uzay sektörlerinde iş birliği konuları ele alınacak, Sukhoi Su-57 savaş uçağının ortak üretimi masaya yatırılacak. Putin ayrıca Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Hindistan-Rusya İş Forumu da düzenlenecek.

Putin'e Hindistan ziyaretinde Rus hükümetinden üst düzey yetkililerin yanı sıra iş dünyasından önde gelen isimler de eşlik ediyor. - YENİ DELHİ