Putin'den Avrupa'ya doğal gaz mesajı: Fiyat Türkiye'de belirlenecek

Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapmak için Türkiye'yi işaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, kurulacak gaz merkezi hakkında konuştu. Türkiye'nin doğal gaz alt yapısının önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda Türkiye'de kurmaya hazırlandıkları gaz merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya gazı Türkiye üzerinden sevk etmeyi planlayan Putin, gazın fiyatı hakkında dikkat çeken bir mesaj verdi.

"FİYAT TÜRKİYE'DEKİ MERKEZDE BELİRLENECEK"

Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" dedi.

NE OLMUŞTU?

Putin daha önceAvrupa'daki doğal gaz krizine değinerek çözüm için Türkiye'yi işaret etmişti. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" açıklamasını yapmıştı.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini belirterek, "Bu değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde çalışılacak. Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" şeklinde konuşmuştu.