Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: "İslamabad görüşmelerinin çok yakında sonuçlanacağını umuyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD-İran arasında başlatılan ve çıkmaza giren arabuluculuk çabalarına değinerek, "İslamabad görüşmelerinin çok yakında sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, yabacı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik heyetleri ile bir araya geldi. Dar, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD-İran arasında başlatılan ve çıkmaza giren arabuluculuk çabalarına değindi. ABD-İran çatışmasının sona ermesi için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarının en kısa sürede başarıya ulaşacağını umduğunu belirten Dar, bunun bölge ve tüm dünya için bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Dar, "Şimdiye kadar olanlar, küresel ekonomiyi zaten büyük ölçüde olumsuz etkiledi" ifadelerini kullanarak, Pakistan'ın ABD ve İran'ı anlaşmazlıklarını barışçıl bir şekilde çözmek üzere müzakere masasına çekmek için aktif olarak çalıştığını belirtti.

ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana dünya çapında yaklaşık 120 meslektaşıyla görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Dar, söz konusu görüşmelerin Pakistan'ın ABD ve İran arasındaki çatışmaya son vermeye yönelik ciddiyetini yansıttığını belirtti.

ABD-İran arasında 10-11 Nisan tarihleri arasında başkent İslamabad'da yapılan ilk tur görüşmenin taraflar arasında ilerleme kaydedilmesini sağladığını aktaran Dar, "İslamabad görüşmelerinin nihayetinde ve umarız çok yakında sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasından bu yana kalıcı bir ateşkes için İran ve ABD ile sürekli görüşmelerde bulunduğunu aktaran Dar, Pakistan'ın 47 yıl sonra ilk kez ABD ve İran'ı doğrudan görüşmeler için masaya oturtmayı başardığına dikkat çekti.

Tüm sürecin Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirmeyi amaçladığını belirten Dar, Pakistan'ın iki taraf arasında köprü görevi görmeye devam ettiğini açıkladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı