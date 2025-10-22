Özgür Özel, Arnavutköy'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitinginde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Arnavutköy'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Arnavutköy Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, partililere seslendi. CHP Genel Başkanı Özel, "31 Mart seçimlerinde önemli mücadelelerden bir tanesini bütün İstanbul'da olduğu gibi Arnavutköy'de de verdik. Arnavutköy, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin en zayıf olduğu yerlerden biriydi. Küçük bir farkla seçimi kaybettik. Orada neler yaptığını bildiğimiz, bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbul'u, AK Parti'nin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy'e bekliyorum" dedi. - İSTANBUL