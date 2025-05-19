Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nda Eski Başkanları Kutladı

Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nda Eski Başkanları Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve partinin eski genel başkanlarını arayarak kutlamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'nin önceki genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer ile CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıktan sonra, 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.