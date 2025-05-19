Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nda Eski Başkanları Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'nin önceki genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer ile CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıktan sonra, 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.