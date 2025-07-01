Özdağ ve Çayır'dan Ortak Açıklama: Hukukun Olmadığı Yerde Ekonomi İşlemez

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Özdağ ve Çayır, ortak açıklama yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonuna ilişkin, "Ne yazık ki ülkemiz bu sabah yine bir şafak operasyonuyla güne başladı ve devam edeceğe benziyor. Anayasanın 10'uncu maddesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının renk, dil, mezhep, felsefi inanç, siyasi parti farklılıklarına rağmen anayasa önünde ve yasalar önünde eşit olduğunu söyler. İçinden geçtiğimiz süreçte anayasanın 10'uncu maddesinin askıya alındığını görüyoruz. İktidar mensuplarına uygulanan hukukla muhalefete uygulanan hukuk aynı değil" dedi.

'HUKUKUN OLDUĞU BİR TÜRKİYE'Yİ İSTİYORUZ'

Hukukun olmadığı yerde ekonominin de olmayacağını söyleyen Özdağ, "Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz. Vatandaş sabahleyin buzdolabını açtığı zaman yeni anayasayı görmek için açmıyor. Peynir var mı, tereyağı var mı, zeytin var mı? Yok arkadaşlar. Peynir de yok, tereyağı da yok, zeytin de yok. Çünkü bunların hepsi artık lüks madde. Onun için biz tekrar hukukun olduğu bir Türkiye'yi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, seçim ve ittifak olasılıklarına ilişkin soru üzerine, "Henüz bir seçim atmosferi olmadığı için bir somut proje olarak ittifak sürecinden bahsetmek mümkün değil. Ancak şunu görüyoruz ki Türkiye'nin objektif şartları birlik olmayı zorluyor ve bu hepimizin omuzlarında tarihsel bir vebal, hiç kimsenin kişisel menfaatlerini ve önceliklerini ön plana çıkarmaya hakkı yok. Hepimiz çocuklarımıza, torunlarımıza ve bu ülkeye karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğu yerine getirecek şuur içerisinde davranmalıyız" dedi.

'BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM YAPILMALIDIR'

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır da "Sayın Genel Başkanın eninde sonunda beraat edeceğine inanıyorum. Çünkü ortada hiçbir suç unsuru yok. Siyasi parti faaliyeti dışında yapılan bir faaliyet yok. Zoraki birtakım eklemelerle hadiseyi başka yere çevirmenin hiçbir zaman kimseye faydası yok. Siyaset ve insanlar özgür düşüncelerini, fikirlerini bu toplumda paylaşmalılar. Bir an önce erken seçim yapılmalıdır. Ben bu görüşün Türkiye açısından hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.