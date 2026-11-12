Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ, fon soruşturmasında 32,5 milyar liralık iadeyi yeterli görmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmalarında bankaların rolünü eleştirdi ve gönüllü iade hesabına yatırılan 32,5 milyar liranın suçu ortadan kaldırmayacağını söyledi. Özdağ, soruşturmanın ayrıntılarının açıklanıp sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmalarına ilişkin, "Kimler önceden bilgi sahibi oldu? Kimler olağan dışı kazanç sağladı? Kimler parayı yurt dışına çıkardı? Kimler bu işlemleri görmezden geldi? Bütün bunlar araştırılmadan, işe karışanlar bulunup yargılanmadan, suçlu olanlara gerekli ceza verilmeden bu mesele kapanmaz." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğini anımsatarak, açıklamasında yer alan "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" ifadesini eleştirdi.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerde bankaların rolünün yeterince konuşulmadığını savunan Özdağ, vatandaşları yatırım fonlarına yönlendiren en büyük kanalın bankalar olduğunu söyledi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, bu bankalarda fon satışları nasıl yapıldı? Hangi bankanın hangi şubesinden, hangi müşteriye, hangi fonlar önerildi? Müşterilere riskler doğru anlatıldı mı? Müşteri temsilcilerinin herhangi bir kişiye özel yatırım tavsiyesinde bulunup bulunmadığı araştırıldı mı? Banka çalışanlarının bu işlemler üzerinden satış hedefleri veya primleri var mıydı? Bu soygunda hangi bankaların etkin rolü var, bunlar da açığa çıkartılmalıdır."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gönüllü iade hesabına 32,5 milyar lira yatırıldığını söylediğini aktaran Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Paranın geri alınması önemlidir ama paralar geri ödendi diye bu soygunda dahli olanların cezadan kurtulduğu anlamına gelmemelidir. Parayı iade etmek, işlenmiş olabilecek suçu ortadan kaldırmaz. Vatandaşa ödeme yapmak da devletin denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kimler önceden bilgi sahibi oldu? Kimler olağan dışı kazanç sağladı? Kimler parayı yurt dışına çıkardı? Kimler bu işlemleri görmezden geldi? Bütün bunlar araştırılmadan, işe karışanlar bulunup yargılanmadan, suçlu olanlara gerekli ceza verilmeden bu mesele kapanmaz."

Özdağ, fon soruşturmalarının ayrıntılarına ilişkin hükümetin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark edildiler

Köpeklerin havlamasıyla fark edildiler! Sürü halinde görüntülendiler
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı

Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

AK Partili Gül'den fon soruşturması için net mesaj: Ne makam ne mevki
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba64

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de42

Acun Ilıcalı'dan 4 yıllık dev anlaşma! TRT dönemi bitiyor
Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı

Paşinyan'a Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı