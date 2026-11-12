Özdağ, fon soruşturmasında 32,5 milyar liralık iadeyi yeterli görmedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmalarına ilişkin, "Kimler önceden bilgi sahibi oldu? Kimler olağan dışı kazanç sağladı? Kimler parayı yurt dışına çıkardı? Kimler bu işlemleri görmezden geldi? Bütün bunlar araştırılmadan, işe karışanlar bulunup yargılanmadan, suçlu olanlara gerekli ceza verilmeden bu mesele kapanmaz." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğini anımsatarak, açıklamasında yer alan "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" ifadesini eleştirdi.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerde bankaların rolünün yeterince konuşulmadığını savunan Özdağ, vatandaşları yatırım fonlarına yönlendiren en büyük kanalın bankalar olduğunu söyledi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, bu bankalarda fon satışları nasıl yapıldı? Hangi bankanın hangi şubesinden, hangi müşteriye, hangi fonlar önerildi? Müşterilere riskler doğru anlatıldı mı? Müşteri temsilcilerinin herhangi bir kişiye özel yatırım tavsiyesinde bulunup bulunmadığı araştırıldı mı? Banka çalışanlarının bu işlemler üzerinden satış hedefleri veya primleri var mıydı? Bu soygunda hangi bankaların etkin rolü var, bunlar da açığa çıkartılmalıdır."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gönüllü iade hesabına 32,5 milyar lira yatırıldığını söylediğini aktaran Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Paranın geri alınması önemlidir ama paralar geri ödendi diye bu soygunda dahli olanların cezadan kurtulduğu anlamına gelmemelidir. Parayı iade etmek, işlenmiş olabilecek suçu ortadan kaldırmaz. Vatandaşa ödeme yapmak da devletin denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kimler önceden bilgi sahibi oldu? Kimler olağan dışı kazanç sağladı? Kimler parayı yurt dışına çıkardı? Kimler bu işlemleri görmezden geldi? Bütün bunlar araştırılmadan, işe karışanlar bulunup yargılanmadan, suçlu olanlara gerekli ceza verilmeden bu mesele kapanmaz."

Özdağ, fon soruşturmalarının ayrıntılarına ilişkin hükümetin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA