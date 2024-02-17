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Oy istediği dönerci Murat Kurum'a ekonomiden dert yandı

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31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına devam eden AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, ziyaret ettiği bir dükkanda dönerci ustası olarak çalışan vatandaşın sitemiyle karşılaştı. Aldığı maaşla geçinemediğini belirten dönerci ustası "Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" dedi.

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, yaklaşan yerel seçimler öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. Ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, kimi zaman da hiç ummadığı tepkilerle karşılaşabiliyor. Bunun son örneğini bir dönerci dükkanında gördük.

"22 SENEDE ÜLKEYİ NEREDEN NEREYE GETİRDİK"

Esnaf ziyareti sırasında bir dönerci dükkanına giren Kurum, ekonomiden dert yanan dönerci ustasına "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözleriyle karşılık verdi.

"MEMLEKETE GİTMEYİ HAYAL EDEMİYORUM"

Dönerci ustası da Kurum'a cevaben "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" dedi.

Haberler.com Haber Merkezi / Şahin Solak - Politika

Murat Kurum Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Alina Lopez:

Oy verenler utanır mı acaba? Senin tuzun kuru diye diğer insanları yok sayamazsın!

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Ahmet AKGÜL:

çok güzel analiz etmiş. dönerci abimiz. hayatı sorgulayalım. siyasiler bir şey konuştuğunda şak şak alkışlamayalım.

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anti mizantropist:

AKP öncesi bir işçi tazminatı ile ev alırdı, üstüne para kalırdı, hastanede sıra bekler muayene olurduk şimdi bir muayene için sıra bulabilirsen 15 gün bekliyorsun oda herif suratına bakmıyor. ülke 22 yılda 50 yıl geri gitti.

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Sekko FX:

Gercekleri yuzune ne guzelde carpmis. Bu Istanbul belediye baskani olmayacak sayin cumhurbaskani ne derse onu diyecek Kisi olacak. Depremde bu kadar can gitti Halen kurum diyorsaniz Halen malum parti diyorsaniz okumak vizyon sahibi olmak onemlidir der gecerim.

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Hakkım Yok:

Benim babam araba fabrikasından2006 da emekli olduğunda dükkan aldı ben şimdi aynı araba fabrikasında çalışıyorum bırak dükkanı çalıştığım fabrikanın arabasını bile alamam

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