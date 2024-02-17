Oy istediği dönerci Murat Kurum'a ekonomiden dert yandı

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, yaklaşan yerel seçimler öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. Ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, kimi zaman da hiç ummadığı tepkilerle karşılaşabiliyor. Bunun son örneğini bir dönerci dükkanında gördük.

"22 SENEDE ÜLKEYİ NEREDEN NEREYE GETİRDİK"

Esnaf ziyareti sırasında bir dönerci dükkanına giren Kurum, ekonomiden dert yanan dönerci ustasına "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözleriyle karşılık verdi.

"MEMLEKETE GİTMEYİ HAYAL EDEMİYORUM"

Dönerci ustası da Kurum'a cevaben "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" dedi.