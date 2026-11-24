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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Andrzej Szewinski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Polonya arasında 6 asırlık bir dostluk, NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık bulunduğunu belirterek, bu dostluğu ve ortaklıkları daha da ileri götürmek için gayret ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin devam etmesinin önemine değinen Oktay, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılmasının kararlaştırıldığını ve bu hedefe de kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.

Oktay, Türk müteahhitliğinin aktif olduğu yerlerden birinin Polonya olduğunu belirterek, "Türkiye-Polonya ikili boyuttaki ilişkilerde hem de üçüncü ülkelerle ortak projelerin geliştirilmesinde müteahhitlik sektörünün önemli bir yer tutacağını görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin NATO'nun güney ve doğu kanatlarının caydırıcılığına ve savunmasına aktif katkı sağladığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Polonya'nın Türkiye yönelik NATO güvence tedbirlerine katkısından memnuniyet duyuyoruz. AB güvenlik ve savunma projelerinin NATO'yu tamamlamasını önemsiyoruz. Böylece Polonya'yla ivme kazanan savunma sanayi işbirliğimizi AB projelerine taşıyabiliriz. Bugün ikili ilişkilerimizin özellikle ekonomik, ticari, güvenlik ve savunma sanayi boyutlarını ele alacağız. AB üyelik sürecimiz, Rusya-Ukrayna Savaşı, bu savaşın gerek bölgeye gerek Avrupa'ya ve gerekse de Polonya'ya etkisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve bölgesel saldırganlığının durdurulması, terörle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi ve vize serbestisi dahil bölgesel ve küresel konuları görüşmeye fırsat bulacağız."

Szewinski, Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) sürecinde Türkiye'nin elçisi olmak istediğini belirterek, Türkiye'nin AB tam üyeliğini destekleyeceklerini söyledi.

İki ülkenin önemli stratejik konumlara sahip olduğunu ifade eden Szewinski, Türkiye'nin NATO'nun güneyini, Polonya'nın NATO'nun doğu kısmının güvenliğini sağladığını dile getirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Szewinski'nin "AB sürecinde Türkiye'nin elçisiyiz" ifadelerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, "Tam desteğiniz son derece önemli. AB stratejik körlük içerisinde. Türkiye'nin kendisine verebileceği katkıyı göremeyecek kadar stratejik körlük içerisinde. Özellikle dış politikasında sadece 1-2 ülkenin dış politikasına esir halde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA