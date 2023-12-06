Niksar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Niksar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde doğal afetlerde hizmet verecek bir ekip oluşturarak Niksar Arama Kurtarma Ekibi (NİKKUT) kuruldu.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personeli tarafından verilen eğitimlere katılan ekip muhtemel bir afette görev alabilecek. Ülkemizde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından Niksar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kurdu. Ekip, AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gerekliliklerini karşılamak amacıyla eğitimlerine başladı. 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD uzmanları tarafından profesyonel bir şekilde eğitim görüyor. Bu eğitimler, arama kurtarma ve ilk yardım konularını içeriyor. Ekip, eğitim sürecini tamamladığında kentsel arama kurtarma alanında hafif seviyede, ulusal düzeyde afetlerde görev alabilecek nitelikte olacak.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yaptığı açıklamada, AFAD tarafından verilen eğitimlerin sonunda doğal afetlere karşı hazır bir şekilde hareket edebileceklerini belirtti. Niksar Arama Kurtarma ekibinde gönüllü personelin bulunduğunu ifade eden Özcan, "6 Şubat depremi sonrasında Niksar Belediyesi olarak elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Ülkemizi derinden etkileyen bu depremin ardından önce bünyemize Afet İşleri Müdürlüğü'müzü kurarak akabinde bu müdürlüğümüz bünyesinde Niksar Arama Kurtarma ekibini kurduk. Amacımız, ilçemizde veya ülkemizde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde belediyenin temel görevlerinden biri olan arama kurtarma ekiplerine fiili destek sağlamaktır. Ekibimiz, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayarak akredite bir ekip olmayı hedefliyor. Ardından ilçedeki binalar, apartmanlar ve okullarda deprem ve afet eğitimleri düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu. - TOKAT